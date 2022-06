Lazio, Luis Alberto cuore biancoceleste: via solo per offerta dalla Spagna (Di martedì 7 giugno 2022) Luis Alberto giura amore alla Lazio. Il centrocampista spagnolo potrebbe dire addio solo per un’offerta dalla Spagna Luis Alberto giura amore alla Lazio. Superate le polemiche per il forfait dell’ultima giornata contro il Verona, il Mago ha ribadito al club di voler rimanere a Roma (dove si trova benissimo) e che partirebbe solo per un’eventuale offerta proveniente dalla Spagna. Il Corriere dello Sport assicura che il Siviglia – unica squadra attualmente interessata – non si è ancora fatto vivo e sta lavorando alle uscite per mettere da parte cash. Lotito valuta il suo giocatore 50 milioni ma si accontenterebbe di 30. Le voci sullo scambio ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022)giura amore alla. Il centrocampista spagnolo potrebbe dire addioper un’giura amore alla. Superate le polemiche per il forfait dell’ultima giornata contro il Verona, il Mago ha ribadito al club di voler rimanere a Roma (dove si trova benissimo) e che partirebbeper un’eventualeproveniente. Il Corriere dello Sport assicura che il Siviglia – unica squadra attualmente interessata – non si è ancora fatto vivo e sta lavorando alle uscite per mettere da parte cash. Lotito valuta il suo giocatore 50 milioni ma si accontenterebbe di 30. Le voci sullo scambio ...

