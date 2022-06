La scuola di Canto del Martucci omaggia Mozart (Di martedì 7 giugno 2022) di Olga Chieffi Si apre con il Mozart’ s Day, start stamane alle ore 10, nella Sala San Tommaso sita nel quadriportico del Duomo di Salerno, il cartellone Genio e Follia, allestito dal Conservatorio Statale di Musica “G.Martucci”, che presenta la propria scuola di Canto. Tre gli appuntamenti che vedranno, dopo il genio austriaco, un Donizetti’s Day il 14 giugno sempre in cattedrale e il 17 giugno, il debutto del nuovo maestro di esercitazioni orchestrali, Jacopo Sipari di Pescasseroli, alla testa dei suoi allievi, con due importanti titoli, la Messa dell’incoronazione in do maggiore K 317 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 9 in mi minore di Antonín Dvo?ák (op. 95), la celeberrima “Dal Nuovo Mondo”. Mozart è un perenne interrogativo, anzitutto per chi lo ama. Ci si torna su ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 7 giugno 2022) di Olga Chieffi Si apre con il’ s Day, start stamane alle ore 10, nella Sala San Tommaso sita nel quadriportico del Duomo di Salerno, il cartellone Genio e Follia, allestito dal Conservatorio Statale di Musica “G.”, che presenta la propriadi. Tre gli appuntamenti che vedranno, dopo il genio austriaco, un Donizetti’s Day il 14 giugno sempre in cattedrale e il 17 giugno, il debutto del nuovo maestro di esercitazioni orchestrali, Jacopo Sipari di Pescasseroli, alla testa dei suoi allievi, con due importanti titoli, la Messa dell’incoronazione in do maggiore K 317 di Wolfgang Amadeuse la Sinfonia n. 9 in mi minore di Antonín Dvo?ák (op. 95), la celeberrima “Dal Nuovo Mondo”.è un perenne interrogativo, anzitutto per chi lo ama. Ci si torna su ...

Advertising

MIPachino : La ragazza con il tatuaggio ?? BUONA DOMENICA A TUTTI! the girl with the tattoo #scuola #musica #pachino #tattoo… - MIPachino : Buona domenica! #sundayvibes #scuola #musica #pachino #scuoladimusica #batteria #canto #chitarra #basso #piano… - TeleradioNews : Come di consueto, l’Accademia 'Caliendo' chiuderà l’anno scolastico 2021/2022 con un grande evento che vedrà protag… - TeleradioNews : Napoli. 'Caliendo': Spettacolo di fine anno per la prestigiosa Accademia di canto moderno - Come di consueto, l’Acc… - TeleradioNews : Napoli. 'Caliendo': Spettacolo di fine anno per la prestigiosa Accademia di canto moderno - Come di consueto, l’Acc… -