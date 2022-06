Iannicelli | “Koulibaly e Mertens | vince il cuore o la vil moneta?

Leggi su napolipiu

(Di martedì 7 giugno 2022) Il giornalista Peppecommenta il possibile addio di Driese Kalidoudal Napoli. Nel suo editoriale per Opta Magazine scrive: “Napoli verso l’addio a. De Laurentiis prova a cambiare perre. In bilico anche Fabian, Ospina e Meret”. Ecco quanto si legge all’interno del pezzo: “Il calciomercato del Napoli è in fibrillazione. I casi più emotivamente roventi sono certamente quelli di. Ma la società del presidente De Laurentiis deve anche decidere il destino di altri atleti di primaria importanza come i portieri Ospina e Meret, nonché di Fabian“. Poi aggiunge: “Il futuro disono quelli che accendono maggiormente l’attenzione dei ...