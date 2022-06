I talk show sono come Putin. Distruggono (i fatti). Parla Petruccioli (Di martedì 7 giugno 2022) Sarà il caldo, sarà il chiasso dei turisti che già sciamano in lungo e in largo per l’Italia. Claudio Petruccioli, il raduno, lo organizzerebbe “nell’eremo di Camaldoli”. Lì tra quelle mura benedettine, l’ex presidente della Rai, Parlamentare per più stagioni, vorrebbe tenere “una settimana spirituale con i conduttori dei talk show italiani”. Per capire, sospira, “quanto dietro la loro condotta si celi la loro voglia di popolarità, potere, guadagno”. Petruccioli riflette così, un po’ serio un po’ cupo, sui tappeti rossi che la tv nostrana, pubblica e non, sta stendendo ogni giorno alla propaganda russa, mentre l’Ucraina continua ad essere invasa dalle truppe di Vladimir Putin. Un ritiro spirituale. Non le sembra un po’ esagerato? Se fossi in Rai l’avrei già organizzato. Perché tanto ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) Sarà il caldo, sarà il chiasso dei turisti che già sciamano in lungo e in largo per l’Italia. Claudio, il raduno, lo organizzerebbe “nell’eremo di Camaldoli”. Lì tra quelle mura benedettine, l’ex presidente della Rai,mentare per più stagioni, vorrebbe tenere “una settimana spirituale con i conduttori deiitaliani”. Per capire, sospira, “quanto dietro la loro condotta si celi la loro voglia di popolarità, potere, guadagno”.riflette così, un po’ serio un po’ cupo, sui tappeti rossi che la tv nostrana, pubblica e non, sta stendendo ogni giorno alla propaganda russa, mentre l’Ucraina continua ad essere invasa dalle truppe di Vladimir. Un ritiro spirituale. Non le sembra un po’ esagerato? Se fossi in Rai l’avrei già organizzato. Perché tanto ...

Piu_Europa : Ieri a Non è l’Arena si è forse raggiunto il punto più basso dei talk show. 35 minuti di vera e propria propaganda… - martaottaviani : Domanda: ma anziché passare il tempo a parlare dei talk show italiani non fare prima a non guardarli? - Linkiesta : Il comizio della portavoce di #Lavrov dimostra che l’appeasement è più pericoloso della fermezza Dobbiamo essere o… - MovengoAnchio : RT @ANNAQuercia: posso io in russia parlare liberamente?No e allora perchè noi permettiamo loro di dire schifezze? Solovyov, Fridrikhson, D… - Presidente_SP : RT @ANNAQuercia: posso io in russia parlare liberamente?No e allora perchè noi permettiamo loro di dire schifezze? Solovyov, Fridrikhson, D… -