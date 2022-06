Guerra in Ucraina, il fronte più caldo resta il Donbass (Di martedì 7 giugno 2022) Il fronte più caldo resta il Donbass, ma in diverse aree dell’Ucraina si continuano a registrare attacchi e combattimenti, come nella zona di Sumy e nella regione di Kharkiv. Continua, inoltre, l’assalto alla città di Severodonetsk e prosegue l’offensiva nelle aree di Izyum e Slovyansk, mentre nella direzione di Donetsk “gli sforzi principali” dei russi si sarebbero “concentrati nelle aree di Severodonetsk e Bakhmut” (qui tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina). Guerra in Ucraina, Zelensky: “I nostri eroi mantengono le loro posizioni a Severodonetsk” “I nostri eroi mantengono le loro posizioni a Severodonetsk”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto discorso serale ai suoi connazionali. “In città – ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022) Ilpiùil, ma in diverse aree dell’si continuano a registrare attacchi e combattimenti, come nella zona di Sumy e nella regione di Kharkiv. Continua, inoltre, l’assalto alla città di Severodonetsk e prosegue l’offensiva nelle aree di Izyum e Slovyansk, mentre nella direzione di Donetsk “gli sforzi principali” dei russi si sarebbero “concentrati nelle aree di Severodonetsk e Bakhmut” (qui tutti gli articoli sullain).in, Zelensky: “I nostri eroi mantengono le loro posizioni a Severodonetsk” “I nostri eroi mantengono le loro posizioni a Severodonetsk”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto discorso serale ai suoi connazionali. “In città – ha ...

