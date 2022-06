Generazioni di obesi per colpa del fumo | studi confermano

(Di martedì 7 giugno 2022) Esiste un legame generazionale trae grasso corporeo. Già da tempo sapevamo che l’esposizione dei maschi a determinate sostanze chimiche prima della riproduzione potrebbe avere un impatto sulla loro prole… Ora, però, alcunipongono l’accento suldi sigaretta e l’aumento degli. Le donne i cui nonni o bisnonni hanno cominciato a fumare in tenera età tendono ad avere più grasso corporeo. Lo spiega una ricerca che attinge a tutti i dati raccolti dallo straordinarioo di trent’anni di Children of the 90s. Una correlazione franegli avi età nei discendenti… (Pixabay) – www.curiosauro.it: un legame generazionale Qualche anno fa dei ricercatori erano riusciti a scoprire che se un padre iniziava ...

greenMe.it

da un lato o ridotti in fin di vita da anoressia e bulimia all'estremo opposto, sono queste le due facce di una medaglia che denuncia un grave problema psicofisico nelle nuove. ...Per assicurare una migliore alimentazione ma anche per educare le nuoveè importante recuperare abitudini a tavola più sane ma anche - sostiene la Coldiretti - qualificare l'offerta delle ... Obesità: così bisfenolo A, pesticidi e inquinamento fanno prendere peso (tramandando gli effetti per generazioni) Resta ad oggi un problema da non sottovalutare ma al contrario da affrontare con la massima tempestività onde evitare futuri danni alla salute.Se un nonno paterno ha iniziato a fumare in età prepuberale, rispetto alla tarda infanzia (13-16 anni), i suoi nipoti avranno certamente problemi di obesità. foto@depositphotos.com Fumare in giovane e ...