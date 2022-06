Finlandia-Montenegro, le formazioni ufficiali: Pohjanpalo-Pukki, c'è Beciraj (Di martedì 7 giugno 2022) Ecco le formazioni ufficiali di Finlandia-Montenegro (fischio d'inizio ore 18). Finlandia: Hradecky; Granlund, L. Vaisanen, Ivanov, Jensen, Ni... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Ecco ledi(fischio d'inizio ore 18).: Hradecky; Granlund, L. Vaisanen, Ivanov, Jensen, Ni...

Advertising

sportli26181512 : Nations League: alle 18 Finlandia-Montenegro LIVE. Stasera Germania-Inghilterra, la Turchia e la Bosnia: Prosegue i… - sportli26181512 : Finlandia-Montenegro, le formazioni ufficiali: Pohjanpalo-Pukki, c'è Beciraj: Ecco le formazioni ufficiali di Finla… - Aquila6811 : RT @cmdotcom: #UEFANationsLeague LIVE: si parte alle 18 con Finlandia-Montenegro. In serata Germania-Inghilterra, in campo anche Turchia e… - cmdotcom : #UEFANationsLeague LIVE: si parte alle 18 con Finlandia-Montenegro. In serata Germania-Inghilterra, in campo anche… - News24_it : Finlandia-Montenegro, Nations League: tv, formazioni, pronostici -