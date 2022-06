È in arrivo un nuovo singolo dei Queen con Freddie Mercury, parlano Brian May e Roger Taylor: “Una piccola gemma” (Di martedì 7 giugno 2022) Sì, c’è un nuovo singolo dei Queen con Freddie Mercury. Non è una fake news, né un’elaborazione ottenuta con l’intelligenza artificiale. Stiamo parlando di un vero e proprio inedito che presto vedrà la luce. Il nuovo singolo dei Queen con Freddie Mercury Freddie Mercury ha lasciato questo mondo nel 1991, ma non prima di aver lasciato alle generazioni future la sua immensa eredità artistica e la sua grande lezione di rock e stile. Di più, negli archivi dei Queen è spuntato un inedito registrato nel 1988. Lo hanno rivelato il batterista Roger Taylor e il chitarrista Brian May in un’intervista su BBC Radio ... Leggi su optimagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Sì, c’è undeicon. Non è una fake news, né un’elaborazione ottenuta con l’intelligenza artificiale. Stiamo parlando di un vero e proprio inedito che presto vedrà la luce. Ildeiconha lasciato questo mondo nel 1991, ma non prima di aver lasciato alle generazioni future la sua immensa eredità artistica e la sua grande lezione di rock e stile. Di più, negli archivi deiè spuntato un inedito registrato nel 1988. Lo hanno rivelato il batteristae il chitarristaMay in un’intervista su BBC Radio ...

