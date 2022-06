Diabete | perdita di peso record grazie a nuovo farmaco | fino a 24 kg in meno

(Di martedì 7 giugno 2022) Unapprovato per il trattamento deldi tipo 2 è estremamente efficace nel ridurre l' obesità . In base ai risultati dello studio , pubblicato sul The New England Journal of Medicine, ...

E l'8% ne soffre in modo grave Nuovo farmaco per il, la soddisfazione dei ricercatori 'Niente ha fornito quel tipo didi peso tranne la chirurgia', ha affermato il dottor Robert ...Attraverso questo termine si fa riferimento alladi alcune funzioni che riguardano la sfera ... Basti pensare al, all'ipertensione, all'obesità, ma anche al cattivo stile di vita, come ...Un farmaco approvato per il trattamento del diabete di tipo 2 è estremamente efficace nel ridurre l'obesità. In base ai risultati dello studio, pubblicato sul The New ...Il farmaco per il diabete Tirzepatide ha ridotto fino al 22,5 percento (24 chilogrammi) il peso corporeo dei partecipanti a uno studio clinico ...