Covid 19 in Campania, bollettino del 6 giugno: 2.616 positivi (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 2.616 i nuovi positivi al Covid 19 in Campania, su 19.614 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 13,33%, in discesa rispetto al 14,17 di ieri. Il bollettino regionale segnala quattro vittime.

