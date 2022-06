Calcio, Nations League 2022: pari tra Germania ed Inghilterra, vincono Finlandia, Bosnia Erzegovina, Lussemburgo e Turchia (Di martedì 7 giugno 2022) Prosegue la seconda giornata della UEFA Nations League 2022-2023 di Calcio: nel Gruppo 3 della Lega A l’Italia batte l’Ungheria per 2-1, mentre Germania ed Inghilterra pareggiano per 1-1. Nel Gruppo 3 della Lega B la Finlandia supera il Montenegro per 2-0 e la Bosnia Erzegovina piega la Romania per 1-0. Nel Gruppo 1 della Lega C la Turchia vince per 0-6 in casa e della Lituania, infine il Lussemburgo passa per 0-1 in casa delle Isole Far Oer. Nations League – SECONDA GIORNATA LEGA A GRUPPO 3Germania-Inghilterra 1-1 (50? Hofmann, 88? rig. Kane)Italia-Ungheria 2-1 (30? Barella, 45? Pellegrini, 61? aut. Mancini) ClassificaItalia ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Prosegue la seconda giornata della UEFA-2023 di: nel Gruppo 3 della Lega A l’Italia batte l’Ungheria per 2-1, mentreedpareggiano per 1-1. Nel Gruppo 3 della Lega B lasupera il Montenegro per 2-0 e lapiega la Romania per 1-0. Nel Gruppo 1 della Lega C lavince per 0-6 in casa e della Lituania, infine ilpassa per 0-1 in casa delle Isole Far Oer.– SECONDA GIORNATA LEGA A GRUPPO 31-1 (50? Hofmann, 88? rig. Kane)Italia-Ungheria 2-1 (30? Barella, 45? Pellegrini, 61? aut. Mancini) ClassificaItalia ...

