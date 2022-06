Cadaveri in decomposizione, cumuli di rifiuti, colera. Benvenuti a Mariupol (Di martedì 7 giugno 2022) Sotto occupazione russa, è una città con l'aria avvelenata e l'acqua contaminata, a forte rischio di epidemia. Le persone sono costrette a file lunghissime per le razioni quotidiane di viveri. La lotta è anche per trovare e seppellire i morti, per riuscirci gli abitanti hanno creato un enorme foglio Excel di oltre 1.200 nomi Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 giugno 2022) Sotto occupazione russa, è una città con l'aria avvelenata e l'acqua contaminata, a forte rischio di epidemia. Le persone sono costrette a file lunghissime per le razioni quotidiane di viveri. La lotta è anche per trovare e seppellire i morti, per riuscirci gli abitanti hanno creato un enorme foglio Excel di oltre 1.200 nomi

