Buddy al Parco | mercatini e laboratori per bambini | domenica 12 giugno

(Di martedì 7 giugno 2022) Dopo il successo della prima edizione, torna ilMarket alMoretti (UD), dalle 16.00 alle 20.00, presso l’area esterna del chiosco Familly Beer Park:e dj set. Il primo workshop si svolgerà alle ore 16.00 “Zizu, Martino e i biscotti magici”, lettura animata eo in cui ipotranno fare i biscotti di cartoncino decorato, a cura di Elisa Sisto. Alle 17.00 e alle 18.00, “Bestiario Microscopico Fantastico”, macchie di colore ad acquerello per scoprire tanti piccoli animaletti fantastici. Diamogli un nome, un carattere e scopriamo cosa fanno nel loro micromondo, a cura di Greta Agosti. Sempre alle 17.00 e alle 18.00 “Scrivere il tessuto”, Rasha Akereem ci accompagna nel mondo della scrittura e questa volta ci porta sul ...

