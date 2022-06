Boris Johnson supera il voto di sfiducia ma traballa: 'Ora nuove riforme per i cittadini' (Di martedì 7 giugno 2022) Boris Johnson è uscito indenne dal voto di sfiducia, ma la sua posizione in seno al Parlamento inglese ne è uscita indebolita. Il 41% del partito conservatore si è espresso in maniera negativa contro ... Leggi su globalist (Di martedì 7 giugno 2022)è uscito indenne daldi, ma la sua posizione in seno al Parlamento inglese ne è uscita indebolita. Il 41% del partito conservatore si è espresso in maniera negativa contro ...

Agenzia_Ansa : Boris Johnson strappa il rinnovo nella consultazione a scrutinio segreto sulla sua leadership in seno al Partito Co… - rtl1025 : ?? Urne chiuse e scrutinio in corso nell'ambito del voto indetto in seno al Partito Conservatore britannico in segui… - lorepregliasco : Oltre il 40% dei Tories ha votato contro Boris Johnson — un risultato molto peggiore dei precedenti (Major 1995, Ma… - tiber_h : RT @MarcoRizzoPC: Questi “signori” che ci governano sono così:dicono delle cose e ne fanno altre completamente diverse. In questa foto il p… - Luis196820 : RT @MarcoRizzoPC: Questi “signori” che ci governano sono così:dicono delle cose e ne fanno altre completamente diverse. In questa foto il p… -