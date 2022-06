Benetton Treviso: Finalmente nasce l’Accademia Under 19 (Di martedì 7 giugno 2022) Ci sono voluti anni, ma alla fine nasce l’Accademia giovanile legata alla Benetton Treviso, che farà coppia con quella delle Zebre, che vanno a sostituire l’Accademia federale. Dopo anni di contrasti con la Federazione, infatti, dalla prossima stagione le due franchigie che partecipano all’United Rugby Championship potranno fare affidamento a un proprio ‘vivaio’ nel quale far crescere le giovani speranze del rugby italiano. È di oggi, infatti, l’annuncio della creazione dell’Accademia della Marca Under 19. Un progetto voluto e desiderato dalla franchigia biancoverde e che offrirà un servizio di allenamenti e un supporto aggiuntivo rispetto a quanto viene già fatto nei club locali, per un’attività in linea con quella che era la proposta federale dei Centri di Formazione ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Ci sono voluti anni, ma alla finegiovanile legata alla, che farà coppia con quella delle Zebre, che vanno a sostituirefederale. Dopo anni di contrasti con la Federazione, infatti, dalla prossima stagione le due franchigie che partecipano all’United Rugby Championship potranno fare affidamento a un proprio ‘vivaio’ nel quale far crescere le giovani speranze del rugby italiano. È di oggi, infatti, l’annuncio della creazione deldella Marca19. Un progetto voluto e desiderato dalla franchigia biancoverde e che offrirà un servizio di allenamenti e un supporto aggiuntivo rispetto a quanto viene già fatto nei club locali, per un’attività in linea con quella che era la proposta federale dei Centri di Formazione ...

Advertising

Fond_Benetton : Sabato 11 giugno due nuovi appuntamenti con le visite guidate di #Trevisourbspicta, alla scoperta degli affreschi d… - Rugbymeet : Under 19: Colorno e Benetton in finale Capitolina e Petrarca vicino ma non basta - tribuna_treviso : [NORDEST ECONOMIA] Lui è Paolo Denti, trevigiano, manager di lunghissimo corso in Benetton Group e Thun, che ad un… - tribuna_treviso : [Nordest Economia] A sorpresa la proposta dell’azienda controllata dalla 21 Invest di Alessandro Benetton è stata s… - 1980_2021 : RT @1980_2021: ??Gianmarco Pozzecco ????1999 LEGA Final G1 Roosters Varese - Benetton Treviso ??? -