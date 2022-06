Basta concorsi se poi si creano delle poltrone inamovibili: propongo verifiche ogni cinque anni (Di martedì 7 giugno 2022) Recentemente ho parlato con un giovane 35enne che ha provato il concorso da magistrato ed è stato bocciato. Si tratta di ragazzo laureato col massimo dei voti in Giurisprudenza, che ha attuato tre anni di dottorato di ricerca, che ha superato al primo tentativo l’esame per l’avvocatura e studia tutti i giorni questioni giurisprudenziali. Mi ha raccontato che gli argomenti usciti negli esami erano da lui ben conosciuti, che era ed è convinto di aver argomentato correttamente. L’arroganza dei commissari di esame che hanno promosso 250 persone su quasi quattromila è stata pari alla loro cattiveria nel far trapelare che il modo di esporre degli esaminandi era costellato di “errori marchiani di concetto, di diritto e di grammatica”. Guardando a come vengono scritte le sentenze e le leggi dai magistrati non mi pare che siano tutti fenomeni. Nel concorso per notaio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Recentemente ho parlato con un giovane 35enne che ha provato il concorso da magistrato ed è stato bocciato. Si tratta di ragazzo laureato col massimo dei voti in Giurisprudenza, che ha attuato tredi dottorato di ricerca, che ha superato al primo tentativo l’esame per l’avvocatura e studia tutti i giorni questioni giurisprudenziali. Mi ha raccontato che gli argomenti usciti negli esami erano da lui ben conosciuti, che era ed è convinto di aver argomentato correttamente. L’arroganza dei commissari di esame che hanno promosso 250 persone su quasi quattromila è stata pari alla loro cattiveria nel far trapelare che il modo di esporre degli esaminandi era costellato di “errori marchiani di concetto, di diritto e di grammatica”. Guardando a come vengono scritte le sentenze e le leggi dai magistrati non mi pare che siano tutti fenomeni. Nel concorso per notaio ...

