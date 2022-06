Barù: “Io e Jessica solo amici” (Di martedì 7 giugno 2022) Barù ha recentemente confermato che tra lui e Jessica c’è solo amicizia. Ecco le sue parole: “Non sono uno timido, se qualcuna mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito. Io e lei siamo amici, siamo ancora amici, ci seguiamo su Instagram. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di martedì 7 giugno 2022)ha recentemente confermato che tra lui ec’èzia. Ecco le sue parole: “Non sono uno timido, se qualcuna mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito. Io e lei siamo, siamo ancora, ci seguiamo su Instagram. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente … Leggi altro » L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

SimonaSodano3 : #Barù sul rapporto con #Jessica: 'Siamo amici, basta'! Scopri le sue parole! Vai al sito ?? - BottaShannon : Caso Baru e jessica...Nella vita non si puo' obbligare una persona ad amare un altra persona,Baru a sempre detto ch… - 361_magazine : Jessica Selassié in una posa molto sensuale su Instagram scrive: 'non è facile dimenticarmi'. Frecciatina all'ex gi… - Azzurra86421786 : RT @Ninomauger: Facile buttare merda su BARÙ adesso , se non fosse entrato BARÙ al grande fratello jessica sarebbe rimasta anonima agli occ… - Gianni_gian13 : RT @Ninomauger: Facile buttare merda su BARÙ adesso , se non fosse entrato BARÙ al grande fratello jessica sarebbe rimasta anonima agli occ… -

Jessica e Barù, Alex Belli lancia una frecciatina: 'La verità chiede il conto' Oggi, Alex Belli ha voluto rispondere a chi finalmente gli ha dato ragione alla luce di quanto accaduto tra Jessica e Barù: la risposta tagliente commentata dai fan. Photo Credits: Kikapress, Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Funday' from Bensound.com Ludovica Perissinotto, Ecco chi è la nuova fidanzata di Barù. "Uguale a Jessica". Guarda Jessica Selassie e Barù sono stati veri e propri protagonisti del GF Vip. Il loro rapporto ha fatto, in qualche modo, sognare tantissime persone. Le stesse che hanno nutrito una fortissima speranza: ... Oggi, Alex Belli ha voluto rispondere a chi finalmente gli ha dato ragione alla luce di quanto accaduto tra: la risposta tagliente commentata dai fan. Photo Credits: Kikapress, Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Funday' from Bensound.comSelassie esono stati veri e propri protagonisti del GF Vip. Il loro rapporto ha fatto, in qualche modo, sognare tantissime persone. Le stesse che hanno nutrito una fortissima speranza: ...