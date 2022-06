Anziano spara e uccide il figlio della badante, le indagini: voleva un contratto in regola per la madre (Di martedì 7 giugno 2022) La dinamica dell'omicidio di Thomas Mastrandrea , il 43enne ucciso da un Anziano a cui sua madre faceva da badante , sembra ormai chiara. Gli investigatori, ora, stanno indagando sul movente: cosa ha ... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) La dinamica dell'omicidio di Thomas Mastrandrea , il 43enne ucciso da una cui suafaceva da, sembra ormai chiara. Gli investigatori, ora, stanno indagando sul movente: cosa ha ...

