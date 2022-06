Alessandra Celentano | Dopo Amici è cambiato tutto: “Spero di rivederla”, ci ha ripensato subito (Di martedì 7 giugno 2022) Dichiarazioni inaspettate per la maestra Alessandra Celentano ad un mese dal finale di Amici di Maria De Filippi: ha già cambiato idea La maestra Alessandra Celentano (screenshot Witty)La maestra Alessandra Celentano può dirsi soddisfatta Dopo il gran finale di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Uno dei suoi ballerini, nel dettaglio si tratta di Michele Esposito, si è infatti classificato secondo, dietro quindi solo al vincitore Luigi. I due si sono sfidati in finalissima per la vittoria assegnata poi dal pubblico al giovane cantante di Rudy Zerbi. Adesso però il giovane ballerino potrebbe prendersi la sua rivincita proprio contro Luigi e questo grazie alla collega Carola. Tra i due ballerini, entrambi ex ... Leggi su direttanews (Di martedì 7 giugno 2022) Dichiarazioni inaspettate per la maestraad un mese dal finale didi Maria De Filippi: ha giàidea La maestra(screenshot Witty)La maestrapuò dirsi soddisfattail gran finale di questa edizione didi Maria De Filippi. Uno dei suoi ballerini, nel dettaglio si tratta di Michele Esposito, si è infatti classificato secondo, dietro quindi solo al vincitore Luigi. I due si sono sfidati in finalissima per la vittoria assegnata poi dal pubblico al giovane cantante di Rudy Zerbi. Adesso però il giovane ballerino potrebbe prendersi la sua rivincita proprio contro Luigi e questo grazie alla collega Carola. Tra i due ballerini, entrambi ex ...

