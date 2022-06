Accordo Ue sul caricabatterie universale (Di martedì 7 giugno 2022) Le istituzioni europee hanno raggiunto l'Accordo politico per l'introduzione di un caricabatterie universale per tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali. Lo annuncia la commissione ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Le istituzioni europee hanno raggiunto l'politico per l'introduzione di unper tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere digitali. Lo annuncia la commissione ...

Advertising

GiuseppeConteIT : A Strasburgo è stato raggiunto l’accordo sulla direttiva Ue sul #salariominimo. Il @Mov5Stelle da anni porta avanti… - GiovaAlbanese : #DeLigt a ESPN, sul rinnovo con la #Juventus: «Le trattative ci sono, ma non è che io abbia già un accordo come è s… - M5S_Europa : ++ ACCORDO SUL SALARIO MINIMO EUROPEO ++ Per la prima volta l’Ue fissa dei criteri per salari minimi adeguati ed e… - lgravela : 'Cosa comporterà l’accordo europeo sul salario minimo' - EuropeDirectNA : RT @CorazzaEP: Accordo tra @Europarl_IT, @EU_Commission e Consiglio sul caricatore unico ????. Finisce l’incubo incompatibilità tra i tanti s… -