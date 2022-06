Ultime Notizie – A Mirabilandia dal 18 giugno riapre Mirabeach, la spiaggia più caraibica della Riviera romagnola (Di lunedì 6 giugno 2022) Sabato 18 giugno parte la nuova stagione di Mirabeach, il parco acquatico adiacente a Mirabilandia, con una novità: orario prolungato fino alle 19.00! Un’ora in più per godere del sole, della spiaggia, delle piscine e del tanto divertimento con un’area di oltre 70.000 metri quadri che offre scivoli emozionanti, aree vip con servizi esclusivi, piscina con le onde, ombrelloni con lettini e punti ristoro. Per i più intraprendenti la scelta giusta è Vuelta Vertigo, lo scivolo a forma di “V” da affrontare in canotto, oppure Cobra con una caduta libera a circa 50 km/h. Guidati dalla forza dell’acqua si potrà affrontare Rumba, un percorso tra curve e discese, mentre per una gara tra materassini è a disposizione lo scivolo multipista Los Ràpidos. Su comodi gommoni si potrà scendere lungo i 170 metri ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Sabato 18parte la nuova stagione di, il parco acquatico adiacente a, con una novità: orario prolungato fino alle 19.00! Un’ora in più per godere del sole,, delle piscine e del tanto divertimento con un’area di oltre 70.000 metri quadri che offre scivoli emozionanti, aree vip con servizi esclusivi, piscina con le onde, ombrelloni con lettini e punti ristoro. Per i più intraprendenti la scelta giusta è Vuelta Vertigo, lo scivolo a forma di “V” da affrontare in canotto, oppure Cobra con una caduta libera a circa 50 km/h. Guidati dalla forza dell’acqua si potrà affrontare Rumba, un percorso tra curve e discese, mentre per una gara tra materassini è a disposizione lo scivolo multipista Los Ràpidos. Su comodi gommoni si potrà scendere lungo i 170 metri ...

Advertising

GoalItalia : Bulgaria sconfitta 5-2 ? Svizzera k.o 4-0 ? Irlanda del Nord, un pari nelle ultime tre gare ? Rimpianti dell'… - sole24ore : ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero e… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - junews24com : Mercato Juve, via a una settimana chiave: cosa aspettarsi nei prossimi giorni - - miky_terr : RT @annaegvm: Scusate, viste le ultime tragiche notizie sui #Jerù mi chiedevo, ma per Penelope è previsto l'affido condiviso? #basciagoni -