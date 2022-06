Ucraina, Zelensky: “Né io né Kuleba invitati ad Ankara l’8 giugno” (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha rivelato che né lui, né il ministro degli esteri Kuleba sono stati invitati all’incontro dell’8 giugno ad Ankara in Turchia in cui si tratterà dell’esportazione del grano ucraino attraverso il Mar Nero. “Io non sono stato invitato e ad oggi non lo è stato neanche il ministro degli Esteri. Per noi è importante per esportare il grano che le navi siano scortate dalla flotta di un Paese o dell’altro. Ne abbiamo parlato sia con la Turchia che con la Gran Bretagna – spiega -. La Turchia sta cercando di individuare la modalità attraverso cui fornirci garanzie. Io credo che con questo intento si incontri con la Russia: ottenere da Mosca garanzie sulla sicurezza delle loro navi”. “L’Ucraina non è pronta a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Il presidente dell’Volodymyrha rivelato che né lui, né il ministro degli esterisono statiall’incontro dell’8adin Turchia in cui si tratterà dell’esportazione del grano ucraino attraverso il Mar Nero. “Io non sono stato invitato e ad oggi non lo è stato neanche il ministro degli Esteri. Per noi è importante per esportare il grano che le navi siano scortate dalla flotta di un Paese o dell’altro. Ne abbiamo parlato sia con la Turchia che con la Gran Bretagna – spiega -. La Turchia sta cercando di individuare la modalità attraverso cui fornirci garanzie. Io credo che con questo intento si incontri con la Russia: ottenere da Mosca garanzie sulla sicurezza delle loro navi”. “L’non è pronta a ...

