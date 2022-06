Tiro con l’arco, Europei 2022: l’Italia comincia ufficialmente a Monaco di Baviera il lungo cammino verso Parigi 2024 (Di lunedì 6 giugno 2022) Mancano più di due anni all’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma di fatto il lungo cammino di avvicinamento della Nazionale Italiana di Tiro con l’arco verso la prossima rassegna a cinque cerchi Parigina comincia a partire da domani in quel di Monaco di Baviera, sede dei Campionati Europei Outdoor 2022. La competizione continentale in programma da domani a domenica 12 giugno mette in palio infatti complessivamente 62 pass (nel ricurvo, unica specialità dell’arco presente nel programma olimpico) per gli European Games 2023, primo evento qualificante per i Giochi di Parigi 2024 almeno per i Paesi del Vecchio ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) Mancano più di due anni all’inizio dei Giochi Olimpici di, ma di fatto ildi avvicinamento della Nazionale Italiana diconla prossima rassegna a cinque cerchinaa partire da domani in quel didi, sede dei CampionatiOutdoor. La competizione continentale in programma da domani a domenica 12 giugno mette in palio infatti complessivamente 62 pass (nel ricurvo, unica specialità delpresente nel programma olimpico) per gli European Games 2023, primo evento qualificante per i Giochi dialmeno per i Paesi del Vecchio ...

