Sergei Lavrov non andrà in Serbia | i paesi confinanti chiudono lo spazio aereo al suo volo

Advertising

Emanuel38133305 : RT @My_Salute: Reuters: Annullata la visita di Sergei Lavrov a Belgrado La visita è stata annullata dopo che i paesi circostanti hanno chiu… - My_Salute : Reuters: Annullata la visita di Sergei Lavrov a Belgrado La visita è stata annullata dopo che i paesi circostanti h… - GramsciAG : RT @Gianl1974: ?Bulgaria,Macedonia del Nord e Montenegro hanno chiuso il loro spazio aereo all'aereo del ministro degli Esteri russo Sergei… - cafifal : RT @Gianl1974: ?Bulgaria,Macedonia del Nord e Montenegro hanno chiuso il loro spazio aereo all'aereo del ministro degli Esteri russo Sergei… - AttilaAzureRive : RT @Gianl1974: ?Bulgaria,Macedonia del Nord e Montenegro hanno chiuso il loro spazio aereo all'aereo del ministro degli Esteri russo Sergei… -

FEL 05 - GIU - 22 22:33 NNNN Ore 22:01 - Il ministro degli esteri russoè stato costretto ad annullare una sua visita programmata in Serbia dopo che una serie di Paesi dell'Europa dell'...Guerra Russia Ucraina,annulla il viaggio in Serbia Il ministro degli esteri russoè stato costretto ad annullare una sua visita programmata in Serbia, Paese che in questi mesi ...Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov è stato costretto a cancellare il viaggio che aveva in programma in Serbia in seguito alla chiusura dello spazio aereo al suo volo da parte dei Paesi ...La visita del Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, prevista per oggi in Serbia è stata annullata dopo che i Paesi confinanti hanno chiuso il loro spazio aereo, ha detto una fonte del Ministero ...