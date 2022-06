(Di lunedì 6 giugno 2022) Quando si viaggia in, occorre osservare determinate regole relative alla disposizione di sicurezza, come allacciare le cinture e utilizzare i seggiolininel caso di passeggeri più piccoli. ...

Advertising

lifestyleblogit : Seggiolino auto, l'indagine di Altroconsumo - - ledicoladelsud : Seggiolino auto, l’indagine di Altroconsumo - fisco24_info : Seggiolino auto, l'indagine di Altroconsumo: (Adnkronos) - Quando si viaggia in auto, occorre osservare determinate… - TV7Benevento : Seggiolino auto, l'indagine di Altroconsumo - - italiaserait : Seggiolino auto, l’indagine di Altroconsumo -

La fascia d'età più colpita è quella da 11 a 13 anni: proprio perché si rischia di abbassare la guardia e si pensa che ilinnon serva più. Nonostante le recenti normative continuino ...Provate a fare una ricerca su un qualsiasi motore di ricerca: impossibile cavarsela con meno, e se poi si vuole aggiungere anche solo unper un bambino è anche peggio. In Sardegna, ...(Adnkronos) - Quando si viaggia in auto, occorre osservare determinate regole relative alla disposizione di sicurezza, come allacciare le cinture ...Annuncio vendita Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S GT nuova a Legnano, Milano nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...