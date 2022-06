"Qui asservimento totale alla peggiore propaganda". E Sallusti lascia Non è l'Arena (Di lunedì 6 giugno 2022) "Quando ho saputo che andavi a Mosca immaginavo che avresti parlato al popolo russo. Poi ho capito di no e immaginavo che parlassi con Putin, facesse qualcosa lui o un ministro per cui tutti noi dovevamo andare fieri della nostra libertà d'informazione. E invece mi ritrovo in un asservimento totale alla peggiore propaganda che ci possa essere". Così è intervenuto ieri Alessandro Sallusti a Non è l'Arena. Il programma di Massimo Giletti, che ieri ha condotto lo show dalla Piazza Rossa di Mosca. Intervistando in collegamento la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Il direttore di Libero durante la trasmissione ha rincarato la dose nei confronti di Giletti, accusandolo di aver utilizzato "gli utili idioti che non mancano mai. ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 giugno 2022) "Quando ho saputo che andavi a Mosca immaginavo che avresti parlato al popolo russo. Poi ho capito di no e immaginavo che parlassi con Putin, facesse qualcosa lui o un ministro per cui tutti noi dovevamo andare fieri della nostra libertà d'informazione. E invece mi ritrovo in unche ci possa essere". Così è intervenuto ieri Alessandroa Non è l'. Il programma di Massimo Giletti, che ieri ha condotto lo show dPiazza Rossa di Mosca. Intervistando in collegamento la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Il direttore di Libero durante la trasmissione ha rincarato la dose nei confronti di Giletti, accusandolo di aver utilizzato "gli utili idioti che non mancano mai. ...

