“Quando è scomparsa Ylenia…”. Albano Carrisi e il dramma della figlia: “Cosa mi è successo” (Di lunedì 6 giugno 2022) Albano Carrisi è stato di recente pizzicato insieme a Romina Power. L’occasione è stata la festa di compleanno di Romina jr. Il cantante pugliese ha dedicato una canzone alla figlia e non si è tirato indietro Quando gli è stato chiesto di cantare Felicità. Tra gli invitati poteva mancare la sorella Cristel, arrivata per l’occasione dalla Croazia. E ancora Serena Bortone – conduttrice di Oggi è un altro giorno, dove Romina figura fra gli ormai famosi ‘affetti stabili’ – Samuel Peron. Quinidi Pino Strabioli, Jessica Morlacchi, Carolinia Rey, l’inviato Domenico Marocci e il direttore del prime time Rai Stefano Coletta. Proprio da Serena Bortone, tempo fa, era andato in onda un confronto tra Al Bano e la figlia Romina. Nel dettaglio Romina aveva detto: “Non credo di essere mai stata capita da te”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)è stato di recente pizzicato insieme a Romina Power. L’occasione è stata la festa di compleanno di Romina jr. Il cantante pugliese ha dedicato una canzone allae non si è tirato indietrogli è stato chiesto di cantare Felicità. Tra gli invitati poteva mancare la sorella Cristel, arrivata per l’occasione dalla Croazia. E ancora Serena Bortone – conduttrice di Oggi è un altro giorno, dove Romina figura fra gli ormai famosi ‘affetti stabili’ – Samuel Peron. Quinidi Pino Strabioli, Jessica Morlacchi, Carolinia Rey, l’inviato Domenico Marocci e il direttore del prime time Rai Stefano Coletta. Proprio da Serena Bortone, tempo fa, era andato in onda un confronto tra Al Bano e laRomina. Nel dettaglio Romina aveva detto: “Non credo di essere mai stata capita da te”. ...

Advertising

iburiedthedevil : È già passato un anno dalla scomparsa di #michelemelo e ricordo ancora il dolore lacerante ed atroce che provai qua… - pericarla : Ho messo le mani nell’acqua per assomigliare alle isole. Il mare mi è passato tra le dita come l’aria attraverso le… - daarkheaven : un anno dalla scomparsa di Michele. mi ricordo benissimo quando ho letto la notizia, alle 8 di mattina a scuola... ?? - frank9you : @Roberta91556490 quando era ancora sperimentale si poteva giocare in diretta ai quiz,diventato definitivo l'innovaz… - CardelliAc : RT @KoishiKerol: Nei giorni scorsi sono scomparsa, mi sentivo come se avessi raggiunto la saturazione, non riuscivo più a pensare o a gesti… -