Advertising

QUOTIDIANO NAZIONALE

in, denunce in mezza Europa Pignoramenti presso terzi, dal 22 giugno cambiano le regole: 5 domande all'avvocato Parigi, 6 giugno 2022 -ino ai concerti con micro ...... arrivava anche quando dimenticavano qualcosa tipo gli occhiali o ledi testosterone (leggi ... addetta alla lavanderia di Casa Vacchi a Bologna, 2.200 metri quadrati, campo di padel,, ... Punture in discoteca e ai concerti, un fermo in Francia. Che cos'è il needle spiking Pignoramenti presso terzi, dal 22 giugno cambiano le regole: 5 domande all'avvocatoParigi, 6 giugno 2022 - Punture in discoteca o ai concerti con micro siringhe. Fenomeno misterioso: il “Needle Spikin ...Un giovane è stato messo sotto inchiesta. Il caso ha rinviato a misteriose denunce analoghe che da qualche tempo si registrano in diversi Paesi d’Europa.