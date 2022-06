Punta da una zecca in Sardegna, non ce l’ha fatta la pensionata di Lanusei: come riconoscere i sintomi (Di lunedì 6 giugno 2022) È morta oggi in tarda mattinata l’anziana donna che nei giorni scorsi è stata Punta da una zecca: la pensionata, una 70enne di Ulassai, era ricoverata da quattro giorni in Rianimazione all’ospedale di Lanusei in seguito ad una grave infezione provocata dalla puntura, la rickettsiosi. come riferisce L’Unione Sarda, la donna era arrivata in ospedale lo scorso 2 giugno, quando il quadro clinico era già gravissimo: febbre altissima, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e alle articolazioni. Pochi giorni prima si era accorta di avere la zecca sulla cute, se n’era subito liberata ma non avvertendo sintomi non ci aveva dato troppo peso. La situazione tuttavia è peggiorata col passare dei giorni, fino alla diagnosi e al ricovero in ospedale. Le terapie sono state subito ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) È morta oggi in tarda mattinata l’anziana donna che nei giorni scorsi è statada una: la, una 70enne di Ulassai, era ricoverata da quattro giorni in Rianimazione all’ospedale diin seguito ad una grave infezione provocata dalla puntura, la rickettsiosi.riferisce L’Unione Sarda, la donna era arrivata in ospedale lo scorso 2 giugno, quando il quadro clinico era già gravissimo: febbre altissima, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e alle articolazioni. Pochi giorni prima si era accorta di avere lasulla cute, se n’era subito liberata ma non avvertendonon ci aveva dato troppo peso. La situazione tuttavia è peggiorata col passare dei giorni, fino alla diagnosi e al ricovero in ospedale. Le terapie sono state subito ...

