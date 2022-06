Advertising

Gazzetta_it : Panatta: “Risultato fantastico e non è finita qui. Ecco perché Nadal continua a vincere' -

La Gazzetta dello Sport

non è uno che si impressiona con troppa facilità... Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ......volta - che grande visione e intuito ha e che quando c'è una buona idea di racconto ilè ... Quattro giocatori, quattro campioni: Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano, Tonino ... Panatta: “Risultato fantastico e non è finita qui. Ecco perché Nadal continua a vincere" Il vincitore del Roland Garros 1976 Adriano Panatta, intervistato da La Nacion, ha parlato anche (ma non solo) di Nadal e Federer ...La docu-serie Sky Original Una Squadra arriva in tv su Sky Documentaries dal 14 maggio alle 21.15, on demand e in streaming su NOW; i primi due episodi saranno in onda anche su Sky Sport Uno domenica ...