MotoGP | promossi e bocciati GP Catalogna Fabio Quartararo come Giotto | Nakagami come un kamikaze

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ieri pomeriggio il Gran Premio dididisputatosi al Montmelò si è risolto con un dominio assoluto di, che sta progressivamente prendendo il largo nella classifica iridata. Francesco Bagnaia invece praticamente non ha corso, abbattuto da Takaakialla prima curva. Andiamo dunque a vedere chi sono ie idell’appuntamento catalano.– Impressionante. Aveva palesemente un piano, quello di mettersi in testa e impostare il proprio ritmo. Lo ha eseguito in maniera perfetta. Certo, non sapremo mai cosa sarebbe successo se Bagnaia avesse potuto disputare la sua gara, probabilmente avremmo assistito a un gran bel duello, ma ora ...