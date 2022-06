Molestie in carrozza e maxirissa sul lago di Garda | è caccia al branco

Advertising

Sono circa trenta i ragazzi, per la maggior parte nordafricani, responsabili delle pesantisessuali a danno di sei minorenni, di 16 e 17 anni, quattro residenti a Milano, due a Pavia, che ...... come spiega la presidente del Cnr Maria Chiara, " rimangono ancora da adottare ... Danno alla salute Già, perché leda puzza non si limitano al fastidio che proviamo quando un odore ...Poliziotti, militari e finanzieri sono schierati nelle stazioni ferroviarie fra Brescia e Desenzano del Garda da oltre 48 ore. Gli ingressi ai treni sono presidiati, perché ...Parla una delle 17enni aggredite dal “branco“ sul Verona-Milano: "Ci dicevano donne bianche cosa fate qui Voi siete privilegiate" ...