Advertising

TCRItaly : SABATINO DI MARE FIRMA UNA STRAORDINARIA DOPPIETTA A MISANO NEL TCR DSG -

2a News

La Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di Iron Lynx ha messo a segno unadoppietta nella 1000 km del Paul Ricard, secondo round della Endurance Cup del GT ...della Sprint Cup a Zandvoort e...... che sta vivendo un'altra stagioneper la spettacolarità delle gare, con la Ducati di ...World Circuit è l'unico circuito in Italia ad ospitare entrambi i campionati mondiali (... Misano: straordinaria doppietta per Sabatino Di Mare nel TCR DSG Tribuna Suzuki a Misano in prossimità del Carro La Casa di Hamamatsu ... avrà anche l’opportunità straordinaria di incontrare i due piloti ufficiali Suzuki per una sessione autografi dedicata (salvo ...avrà anche l’opportunità straordinaria di incontrare i due piloti ufficiali Suzuki per una sessione autografi dedicata (salvo restrizioni che dovessero subentrare per tale data). Misano sarà quindi la ...