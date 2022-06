Milan, Brahim Diaz vuole la consacrazione, incontro con il Real (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo una annata iniziata bene, ma conclusasi in maniera opaca, Brahim Diaz vuole ripartire al meglio la prossima stagione Dopo una ottima partenza di campionato, la stagione di Brahim Diaz lo ha visto in fase calante, a causa di alcuni infortuni. Lo spagnolo però vuole che la prossima stagione sia quella della definitiva consacrazione, e la vuole giocare in rossonero. Nelle prossime settimana ci sarà con ogni probabilità un incontro tra Milan e Real Madrid per parlare del giovane trequartista spagnolo, con i club che hanno comunque l’accordo per un altro anno di prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo una annata iniziata bene, ma conclusasi in maniera opaca,ripartire al meglio la prossima stagione Dopo una ottima partenza di campionato, la stagione dilo ha visto in fase calante, a causa di alcuni infortuni. Lo spagnolo peròche la prossima stagione sia quella della definitiva, e lagiocare in rossonero. Nelle prossime settimana ci sarà con ogni probabilità untraMadrid per parlare del giovane trequartista spagnolo, con i club che hanno comunque l’accordo per un altro anno di prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

