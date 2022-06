Marcello Cirillo a Estate in Diretta

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 6 giugno 2022) Gianluca Semprini,e Roberta Capuanuovamente presenza fissa in tv. A distanza di cinque anni dalla fine dell’impegno quotidiano su Rai 2 con I Fatti Vostri, oggi il cantante approda nel pomeriggio dell’ammiraglia: farà parte del cast della nuova edizione diin, al via alle 17.20 con la conduzione di Roberta Capua e Gianluca Semprini. Nello studio della versione estiva de La Vita in, che terrà compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì fino a settembre, arriverà con lui anche un pianoforte. Fatti salvi gli immancabili momenti dedicati alla cronaca, ci sarà così spazio per la musica e, dunque, maggiore leggerezza: il programma, che già lo scorso anno era stato apprezzato dal pubblico, in questa edizione avrà ...