M5S, restituzioni addio. Conte alle prese con la grana “morosi”. E Grillo s’infuria con tutti (Di lunedì 6 giugno 2022) Chi lo ha sentito di recente, non esita a descrivere un Beppe Grillo su tutte le furie per la vicenda delle mancate restituzioni da parte degli onorevoli pentastellati. Ricordate? Girare parte dell’indennità ai cittadini attraverso un fondo ad hoc era un punto d’onore per i 5Stelle, il vero discrimine che li separava dall’ingorda Casta dei parlamentari. Beh, è evaporato anche quello, al pari dei tanti “no” – poi trasformatisi prima in “nì” e quindi in “sì” -opposti su tanti temi dalla ciurma grillina. Non è la prima volta che nel MoVimento si azzuffano su questioni di vile moneta, ma ora la vicenda delle mancate restituzioni s’intreccia con il malessere dilagante. Dispiace per Giuseppe Conte che di gatte da pelare ne ha già tante. Pesa il rebus delle ricandidature Già, davvero non ci voleva il sollecito di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Chi lo ha sentito di recente, non esita a descrivere un Beppesu tutte le furie per la vicenda delle mancateda parte degli onorevoli pentastellati. Ricordate? Girare parte dell’indennità ai cittadini attraverso un fondo ad hoc era un punto d’onore per i 5Stelle, il vero discrimine che li separava dall’ingorda Casta dei parlamentari. Beh, è evaporato anche quello, al pari dei tanti “no” – poi trasformatisi prima in “nì” e quindi in “sì” -opposti su tanti temi dalla ciurma grillina. Non è la prima volta che nel MoVimento si azzuffano su questioni di vile moneta, ma ora la vicenda delle mancates’intreccia con il malessere dilagante. Dispiace per Giuseppeche di gatte da pelare ne ha già tante. Pesa il rebus delle ricandidature Già, davvero non ci voleva il sollecito di ...

