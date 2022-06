Lazio, Lotito: “Lo scudetto deve essere un obbiettivo, ci stiamo lavorando” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il presidente della Lazio Claudio Lotito, nel corso di un’intervista al quotidiano Il Foglio, ha parlato di stadio e degli obbiettivi futuri del club biancoceleste. Sulla questione dell’impianto il patron laziale è favorevole ad una ristrutturazione del Flaminio: “Appartiene alla storia della Lazio lo stadio Falaminio. Sono molto favorevole al suo riammodernamento, ma non dipende solo da me. Occorre superare una serie di ostacoli burocratici”. Poi sugli obbiettivi futuri della Lazio, Lotito dichiara: “Abbiamo vinto tanto, manca solo lo scudetto. Non è solo un sogno, ma un obbiettivo. Ci stiamo lavorando”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Il presidente dellaClaudio, nel corso di un’intervista al quotidiano Il Foglio, ha parlato di stadio e degli obbiettivi futuri del club biancoceleste. Sulla questione dell’impianto il patron laziale è favorevole ad una ristrutturazione del Flaminio: “Appartiene alla storia dellalo stadio Falaminio. Sono molto favorevole al suo riammodernamento, ma non dipende solo da me. Occorre superare una serie di ostacoli burocratici”. Poi sugli obbiettivi futuri delladichiara: “Abbiamo vinto tanto, manca solo lo. Non è solo un sogno, ma un. Ci”. SportFace.

