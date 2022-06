Il punto (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Inail, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha pubblicato i dati dei primi quattro mesi dell’anno. Le denunce sono state 254.493... Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Inail, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha pubblicato i dati dei primi quattro mesi dell’anno. Le denunce sono state 254.493... Leggi

Advertising

gippu1 : Il primo punto di Rafael #Nadal al #RolandGarros : 23 maggio 2005, nella sua prima e unica partita sul campo n.1, c… - FBiasin : Primi commenti sulla possibilità #Bellanova per l’#Inter: - “È retrocesso!” (Come Tonali). - “Poco intrigante” (Co… - CarloCalenda : Bravo @alesallusti. Punto - Antetempo : @Enrico_Arata Ma nemmeno creare la regola 'se uno è piacevole d'aspetto allora non ci può essere amicizia' Perché i… - shineelite2 : RT @shineelite2: Vorrei sapere perchè quella del corsera è una 'lista di prescrizione' e perchè invece quelle dette e scritte dai soggetti… -