Il Paradiso delle Signore, Ezio rischia l'arresto: costretto ad un passo indietro (Di lunedì 6 giugno 2022) Il personaggio di Ezio Colombo rischia di avere nuovi problemi con la legge nella settima stagione de Il Paradiso delle Signore Il personaggio di Ezio Colombo (screenshot RaiPlay)I nuovi appuntamenti con la nota soap opera di Rai 1, che tornerà regolarmente in onda a partire da settembre, saranno ricchi di colpi di scena. Soprattutto a partire dal personaggio di Ezio Colombo che rischia di avere dei seri problemi con la legge. Tutto questo a causa ancora di Gloria ovvero la sua prima moglie che tutti credevano essere morta e che invece al termine della sesta stagione ha raccontato la sua verità. La donna, per evitare alla figlia Stefania di essere vittima di un ricatto, ha infatti scelto di costituirsi e rivelare la sua vera identità.

