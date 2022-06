Il criticato articolo del New York Times sulle cure alternative per le psicosi (Di lunedì 6 giugno 2022) Racconta l’approccio di un movimento contrario alle terapie farmacologiche, e non è piaciuto per niente agli psichiatri Leggi su ilpost (Di lunedì 6 giugno 2022) Racconta l’approccio di un movimento contrario alle terapie farmacologiche, e non è piaciuto per niente agli psichiatri

Advertising

zazoomblog : Il criticato articolo del New York Times sulle cure alternative per le psicosi - #criticato #articolo #Times… - ilpost : Il criticato articolo del New York Times sulle cure alternative per le psicosi - Alexispetit2 : @Lale3091 ho appena visto l'articolo e pare non abbia parlato amore.. solo di lavoro , viaggi, ruolo della donna ne… - PaganiStella : @GermanoDottori @putino Dopodiché inviterei a riflettere: se le persone dall'articolo hanno diritto di manifestare… - Cobra78e23 : @lucasofri L'articolo del Post è una delle parti in causa descritte da Feltri. Un collage di opinioni fanatiche per… -