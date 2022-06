Highlights e gol Croazia-Francia 1-1: Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di lunedì 6 giugno 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Croazia-Francia, match valevole per la Nations League 2022/2023. A Spalato i campioni del Mondo in carica sprecano un paio di occasioni nel primo tempo ma poi passano in vantaggio nel secondo grazie alla rete di Adrien Rabiot. La partita sembra in controllo ma i croati si guadagnano un calcio di rigore, assegnato dall’arbitro Guida grazie all’ausilio del Var Di Bello: dal dischetto Kramaric batte Maignan e fa 1-1. Nel finale occasioni da una parte e dall’altra, ma alla fine il punteggio recita 1-1. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la. A Spalato i campioni del Mondo in carica sprecano un paio di occasioni nel primo tempo ma poi passano in vantaggio nel secondo grazie alla rete di Adrien Rabiot. La partita sembra in controllo ma i croati si guadagnano un calcio di rigore, assegnato dall’arbitro Guida grazie all’ausilio del Var Di Bello: dal dischetto Kramaric batte Maignan e fa 1-1. Nel finale occasioni da una parte e dall’altra, ma alla fine il punteggio recita 1-1. SportFace.

