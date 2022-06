Ecco perché Gattuso deve sposare Boateng: Hoara Borselli zittisce le vergognose accusa a Ringhio (Di lunedì 6 giugno 2022) Il politicamente corretto non perdona. Nessuno di noi si può salvare. Prima di programmare qualcosa del nostro futuro dobbiamo scandagliare in maniera certosina nei meandri della nostra memoria e ricordare tutto ciò che abbiamo detto nel nostro passato. Se disgraziatamente abbiamo pronunciato frasi che oggi sono bollate come sessiste, omofobe o razziste siamo rovinati. Se poi ti chiami Rino Gattuso, sei ricco, famoso e hai talento, il gioco è fatto. Era già successo al Tottenham, ora la storia si ripete in terra spagnola. Ringhio sta per firmare un biennale con il Valencia, come allenatore, ma i tifosi non lo vogliono. È razzista e omofobo dicono. Ma cosa ha detto di così terribile da rischiare l'ingaggio e guadagnarsi il linciaggio? Ha detto che a lui sembra normale un matrimonio tra un uomo e una donna e meno normale un matrimonio tra due ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Il politicamente corretto non perdona. Nessuno di noi si può salvare. Prima di programmare qualcosa del nostro futuro dobbiamo scandagliare in maniera certosina nei meandri della nostra memoria e ricordare tutto ciò che abbiamo detto nel nostro passato. Se disgraziatamente abbiamo pronunciato frasi che oggi sono bollate come sessiste, omofobe o razziste siamo rovinati. Se poi ti chiami Rino, sei ricco, famoso e hai talento, il gioco è fatto. Era già successo al Tottenham, ora la storia si ripete in terra spagnola.sta per firmare un biennale con il Valencia, come allenatore, ma i tifosi non lo vogliono. È razzista e omofobo dicono. Ma cosa ha detto di così terribile da rischiare l'ingaggio e guadagnarsi il linciaggio? Ha detto che a lui sembra normale un matrimonio tra un uomo e una donna e meno normale un matrimonio tra due ...

