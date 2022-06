Diritti umani e gestione dei conflitti, 20 anni di master alla Scuola S.Anna di Pisa (Di lunedì 6 giugno 2022) Pisa, 6 giu. - (Adnkronos) - La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa celebra venerdì 10 giugno dalle ore 9.30 i 20 anni del master in human rights and conflict management. Il programma, inaugurato nel 2002, ha formato centinaia di professioniste e professionisti che si impegnano nel lavoro sul campo in tutto il mondo, presso le più prestigiose organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative. Ogni anno, partecipano al master studentesse e studenti italiani e stranieri che provengono da numerosi Paesi e che presentano diversi background culturali e accademici. Il programma didattico, che si svolge a Pisa durante i primi sette mesi del corso, propone corsi teorici e pratici per costruire una conoscenza approfondita e aggiornata del diritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022), 6 giu. - (Adnkronos) - LaSuperiore Sant'dicelebra venerdì 10 giugno dalle ore 9.30 i 20delin human rights and conflict management. Il programma, inaugurato nel 2002, ha formato centinaia di professioniste e professionisti che si impegnano nel lavoro sul campo in tutto il mondo, presso le più prestigiose organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative. Ogni anno, partecipano alstudentesse e studenti italiani e stranieri che provengono da numerosi Paesi e che presentano diversi background culturali e accademici. Il programma didattico, che si svolge adurante i primi sette mesi del corso, propone corsi teorici e pratici per costruire una conoscenza approfondita e aggiornata del diritto ...

