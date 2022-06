CorSport: il Napoli pensa a Soler del Valencia per sostituire Fabian in caso di addio (Di lunedì 6 giugno 2022) Il futuro di Fabian Ruiz è ancora incerto e allora il Napoli si guarda intorno per sostituirlo all’occorrenza. Il Corriere dello Sport scrive che il club di De Laurentiis punta a Soler, del Valencia. Ex esterno, ora gioca in mediana, sarebbe un rimpiazzo perfetto. “Carlos Soler è un uomo di palleggio, caratteriale e con personalità, una stellina del Valencia che a 25 anni ha trovato la sua consacrazione e anche la sistemazione proprio davanti alla difesa: nel 4-2-3-1 con leggerezza e personalità, si porta appresso le sue 213 presenze in carriera e una ormai rituale convocazione nella Nazionale di Luis Enrique, però pure lui ha lo stesso problema di Fabian Ruiz, tra dodici mesi sarà libero di fare come gli pare, andare dove vuole, e ciò dà un taglio secco alla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) Il futuro diRuiz è ancora incerto e allora ilsi guarda intorno per sostituirlo all’occorrenza. Il Corriere dello Sport scrive che il club di De Laurentiis punta a, del. Ex esterno, ora gioca in mediana, sarebbe un rimpiazzo perfetto. “Carlosè un uomo di palleggio, caratteriale e con personalità, una stellina delche a 25 anni ha trovato la sua consacrazione e anche la sistemazione proprio davanti alla difesa: nel 4-2-3-1 con leggerezza e personalità, si porta appresso le sue 213 presenze in carriera e una ormai rituale convocazione nella Nazionale di Luis Enrique, però pure lui ha lo stesso problema diRuiz, tra dodici mesi sarà libero di fare come gli pare, andare dove vuole, e ciò dà un taglio secco alla ...

CorSport: il Napoli alza l'offerta per Deulofeu a 18 milioni, potrebbero bastare ... Gerard Deulofeu Il Corriere dello Sport dà qualche aggiornamento sulla trattativa tra Napoli e Udinese per Deulofeu . Il club di De Laurentiis ha alzato l'offerta a 18 milioni, potrebbero bastare. CorSport: Stroppa vuole Ounas al Monza Con il Napoli, quest'anno, Ounas ha giocato 21 partite tra campionato e coppa, per un totale di 439 minuti. Al suo attivo 2 gol. L'interesse del Monza è stato confermato dal direttore sportivo del ... Tutto Juve Corsport - Napoli in pole per Bernardeschi Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è la squadra in pole per ingaggiare a zero Federico Bernardeschi. Il club ADL ha offerto un quadriennale con opzione per il quinto anno, ... Salvione (Corsport): "Pjanic non è una soluzione per il Napoli" A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale ... ... Gerard Deulofeu Il Corriere dello Sport dà qualche aggiornamento sulla trattativa trae Udinese per Deulofeu . Il club di De Laurentiis ha alzato l'offerta a 18 milioni, potrebbero bastare.Con il, quest'anno, Ounas ha giocato 21 partite tra campionato e coppa, per un totale di 439 minuti. Al suo attivo 2 gol. L'interesse del Monza è stato confermato dal direttore sportivo del ... Corsport - Napoli in pole per Bernardeschi Come riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli è la squadra in pole per ingaggiare a zero Federico Bernardeschi. Il club ADL ha offerto un quadriennale con opzione per il quinto anno, ...A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, direttore della versione digitale ...