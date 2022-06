Come ha fatto Nadal a giocare a Parigi con un piede sempre addormentato (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI "Addormentare il piede era l'unico modo per giocare". Rafael Nadal ha rivelato ieri in conferenza stampa al termine del match vinto 6-3 6-3 6-0 sul norvegese Casper Ruud che gli ha consegnato il 14esimo Roland Garros e il 22esimo slam, di aver giocato con il piede sinistro intorpidito per evitare il dolore che lo sta sempre più paralizzando. La prossima fase della sua carriera dipende ora dal successo di un altro trattamento meno estremo, che intende provare "la prossima settimana". Lo spagnolo ha poi spiegato anche il semplice 'segreto' del suo successo: "Non si tratta di essere il migliore della storia. Non si tratta di record. Amo quello che faccio. Mi piace giocare a tennis e amo la competizione", ha detto il più grande tennista che abbia mai calcato i campi di terra rossa (e ... Leggi su agi (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI "Addormentare ilera l'unico modo per". Rafaelha rivelato ieri in conferenza stampa al termine del match vinto 6-3 6-3 6-0 sul norvegese Casper Ruud che gli ha consegnato il 14esimo Roland Garros e il 22esimo slam, di aver giocato con ilsinistro intorpidito per evitare il dolore che lo stapiù paralizzando. La prossima fase della sua carriera dipende ora dal successo di un altro trattamento meno estremo, che intende provare "la prossima settimana". Lo spagnolo ha poi spiegato anche il semplice 'segreto' del suo successo: "Non si tratta di essere il migliore della storia. Non si tratta di record. Amo quello che faccio. Mi piacea tennis e amo la competizione", ha detto il più grande tennista che abbia mai calcato i campi di terra rossa (e ...

