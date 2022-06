Carpenteria metallica

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 6 giugno 2022) Nata in piena pandemia, a marzo 2020, da Francesco Zorzi, Delfino Sisto Legnani e Nicolò Ornaghi, NM3 inizia lavorando a progetti di exhibition design, con allestimento per mostre che, dicono i fondatori, «avevamo fatto in ferro, che al tempo era un materiale molto economico e permetteva di non avere un aspetto troppo amatoriale, senza ricorrere a espedienti poveristi. Da quell’esperienza si evolve il nostro lavoro, che resta sempre legato alla standard. Quindi taglio, piega e materiali grezzi». NM3 coffee table.jpgNel raccontare il loro processo creativo si distaccano dall’imperante storytelling, verso cui si definiscono allergici, sostenendo che le arti applicate vadano giudicate sulla base di ciò che si vede e si tocca: «La nostra è una produzione formale, facciamo design. Non c’è una speculazione culturale, politica, filosofica, sociale. Facciamo semplicemente progetto, studiamo ...