Advertising

napolista : #Cancelo salva il piccolo Ollie dall’assalto dei tifosi Il terzino del #ManchesterCity, ha protetto con un abbracc… - WonderfulRose_ : Cristiano Ronaldo picchia i bimbi autistici e Cancelo li salva. Menomale lui. - MediasetTgcom24 : Cancelo eroe, salva la vita a un bimbo autistico durante la festa del Manchester City: 'Rischiava di essere calpest… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Cancelo eroe, salva la vita a un bimbo durante la festa del City. «Rischiava di essere calpestato» - leggoit : Cancelo eroe, salva la vita a un bimbo durante la festa del City. «Rischiava di essere calpestato» -

Avendo visto il piccolo Ollie in difficoltà, il terzino portoghese è intervenuto per proteggerlo, scongiurando il ...Poi l'intervento di: 'Lo ha preso e tirato indietro, abbracciandolo con entrambe le braccia come se fosse un orso. Gli ha dato un bacio sulla parte superiore della testa e cercava di ...Cancelo salva un bambino con un abbraccio, ecco il gesto del portoghese che ha messo in salvo Ollie durante i festeggiamenti del City Cancelo eroe per un giorno. Un intervento pronto, da uomo, che ha ...E’ stato necessario tagliare la parte dell’asta che fuoriusciva dal corpo dell’uomo per liberare l’infortunato dalla morsa metallica.