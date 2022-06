Calcio, Paolo Nicolato: “Partita ben giocata, anche se potevamo fare più gol. Questo è un grande gruppo” (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Italia Under 21 ha convinto nel match contro il Lussemburgo valevole per l’ottava giornata delle qualificazioni agli Europei 2023. Gli azzurrini hanno dominato la Partita conquistando un importantissimo 3-0. Grazie a Questo risultato il Bel Paese è rimasto in vetta portandosi a quota 20 punti nel girone F, a +1 dall’Irlanda (19), che ha però una Partita in più rispetto all’Italia, e a +3 dalla Svezia (17), anche lei con un match in più. “Partita ben fatta, anche se potevamo fare molti più gol come ci accade spesso. Direi che è stato il risultato del lavoro importante di un gruppo e soprattutto dello staff.” Sono state queste le prime parole dell’allenatore Paolo Nicolato al termine dell’incontro ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Italia Under 21 ha convinto nel match contro il Lussemburgo valevole per l’ottava giornata delle qualificazioni agli Europei 2023. Gli azzurrini hanno dominato laconquistando un importantissimo 3-0. Grazie arisultato il Bel Paese è rimasto in vetta portandosi a quota 20 punti nel girone F, a +1 dall’Irlanda (19), che ha però unain più rispetto all’Italia, e a +3 dalla Svezia (17),lei con un match in più. “ben fatta,semolti più gol come ci accade spesso. Direi che è stato il risultato del lavoro importante di une soprattutto dello staff.” Sono state queste le prime parole dell’allenatoreal termine dell’incontro ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay, in 2009, Paolo Maldini decided to hang up his boots ???? 13 anni fa l’addio al calcio giocato del più… - Paolo_Bargiggia : Allegri è semplicemente un trombone fuori dal tempo e fuori dalle attuali dinamiche del calcio. Queste sono dichiar… - zazoomblog : Calcio Paolo Nicolato: “Partita ben fatta anche se potevamo fare più gol. Questo è un grande gruppo” - #Calcio… - DavideDana : @paolobertolucci @dottorinen @OfficialASRoma Paolo è una causa persa, in Italia c’è solo il calcio. Siamo (purtropp… - Frankf1842 : RT @fanpage: #PaoloZanetti è il nuovo allenatore dell'#Empoli -