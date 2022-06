Calciatore stroncato dalla malattia: Pietro muore a 26 anni. Il ricordo dei compagni di squadra (Di lunedì 6 giugno 2022) Il mondo del calcio piange la scomparsa di Pietro Tusiano . L'attaccante 26enne dell'Atletico Vieste, con un passato tra Fidelis Andria e Martina, è morto . Dopo aver lottato per mesi contro la ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 giugno 2022) Il mondo del calcio piange la scomparsa diTusiano . L'attaccante 26enne dell'Atletico Vieste, con un passato tra Fidelis Andria e Martina, è morto . Dopo aver lottato per mesi contro la ...

Advertising

PugliaStream : Pietro Tusiano non ce l'ha fatta, il giovane calciatore stroncato da un male incurabile - GFabrygherardi : RT @lvogruppo: 03.06.22 - Pradamano Infarto Calcio Un malore improvviso, contro il quale nulla hanno potuto l'immediata corsa in ospedale… - garyermini : RT @lvogruppo: 03.06.22 - Pradamano Infarto Calcio Un malore improvviso, contro il quale nulla hanno potuto l'immediata corsa in ospedale… - lvogruppo : 03.06.22 - Pradamano Infarto Calcio Un malore improvviso, contro il quale nulla hanno potuto l'immediata corsa in… - luizenorc : RT @actarus1070: Un malore improvviso, contro il quale nulla hanno potuto l'immediata corsa in ospedale e i disperati tentativi di soccorso… -