"Bugiardo", "Ti porto in tribunale": volano stracci tra Iervolino e Sabatini (Di lunedì 6 giugno 2022) Durissimo scontro tra il presidente della Salernitana e Sabatini, sempre più ai ferri corti dopo l'abbandono dell'ex ds Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) Durissimo scontro tra il presidente della Salernitana e, sempre più ai ferri corti dopo l'abbandono dell'ex ds

Advertising

Pall_Gonfiato : #Sabatini contro #Iervolino: 'Se mi ha dato del bugiardo, lo porto in Tribunale' - SportRepubblica : Salernitana, Sabatini attacca Iervolino: 'Io bugiardo? Lo porto in tribunale' - infoitsport : Tra Iervolino e Sabatini finirà male: “Un bugiardo che non sa mandare mail”, “Lo porto in tribunale” - infoitsport : Sabatini risponde a Iervolino: 'Io bugiardo? Lo porto in tribunale con me' - infoitsport : Iervolino: “Sabatini bugiardo, non sa usare il computer”, il manager: “Mi chiamava piangendo, lo porto in tribunale” -